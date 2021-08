Unfall in Lobberich : Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Unfall in Lobberich

Lobberich Ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer war auf der Straße Sassenfeld unterwegs, als plötzlich ein Hund von der Seite kam und ihm ins Rad lief. Beim Sturz verletzte sich der Fahrer schwer.

Ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Mittwoch bei einem Sturz schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen 18.45 Uhr fuhr er in Lobberich auf der Straße Sassenfeld. Plötzlich sei ein Hund von einem Grundstück auf der linken Seite gekommen und ihm in das Fahrrad gelaufen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Nettetaler. Der einjährige Hund blieb bei dem Zusammenstoß mit dem Fahrrad unverletzt. Zuvor war er dem Hundehalter, einem 67-jährigen Nettetaler, unangeleint vom Grundstück gelaufen.