Im Ortskern von Lobberich : Neue Blumeninsel mitten in der Fußgängerzone

Lobberich Eine Initiative des Verkehrs- und Verschönerungsverein Lobberich wurde mit Fördermitteln umgesetzt. Die Blumeninsel soll Passanten, aber auch Insekten von Nutzen sein.

Geld aus Fördertöpfen von Bund und Land ist mitten in der Fußgängerzone von Lobberich angekommen: Eine runde Blumeninsel soll insektenfreundliche Vegetation in der gepflasterten Von-Bocholtz-Straße und gleichzeitig eine Sitzgelegenheit für Passanten und Radtouristen bieten. Und da man mit der Gastronomie am Platze nicht konkurrieren will, wurde die Blumeninsel im vorderen Bereich aufgestellt, dort wo die Hochstraße gekreuzt wird. Vorsitzender Ralf Stobbe und Vorstandsmitglied Dietmar Sagel sind mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden.