Unfall in Köln : Geburtstagskind rettet Hund aus Stadtbahntür und verletzt sich dabei

Köln Weil ein Hund sich mit der Leine in der Tür eine KVB-Bahn verfangen hatte, griff ein wartender Fahrgast ein und rettete den Hund. Dabei verletzte er sich schwer - ausgerechnet an seinem Geburtstag. Die Hundebesitzerin hingegen verschlief den Vorfall.

Gegen 8 Uhr ist der Hund selbständig an der Stadtbahnhaltestelle auf der Wichheimer Straße aus der Linie 13 ausgestiegen und mit der Leine zwischen der geschlossenen Tür hängen geblieben. Der 34-Jährige, der auf dem Bahngleis stand, riss die Leine los, stürzte dann aber und verletzte sich schwer an beiden Händen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Retter in ein Krankenhaus und den Hund, den Polizisten auf den Namen "Jimmy" tauften, in ein Tierheim.