Einbruch in Lobberich : Diebe fliehen mit Schnaps und Geld

Lobberich Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Lobberich sucht die Polizei Zeugen: Die Täter sind mit Schnaps, Geld, Zigaretten und zwei Tablets geflohen.

Geld und Zigaretten aus aufgebrochenen Automaten, zwei Tablets sowie Spirituosen haben Einbrecher in einer Gaststätte an der Marktstraße am Samstag erbeutet. Laut Polizei verschafften sie sich im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 14 Uhr, Zugang zu den Räumlichkeiten. Zuvor hatten sie eine Hintertür aufgehebelt, die in den Schankraum führte. Zeugen des Einbruchs können sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02162 3770 melden.