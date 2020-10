Brüggenerin Christina Ingenrieth ist Mitgründerin : Neue Gruppe für Landfrauen

Brüggen Maria Nauen aus Tönisvorst, Carolin Schleupen aus Kempen, die Willicherin Katharina Klötergens und Christina Ingenrieth vom Genholter Hof in Brüggen gründen die jungen „LandFrauen Kreis Viersen“.

Vier junge Frauen, die sich zuvor nicht kannten, haben jetzt ein gemeinsames Ziel: Sie möchten mit dem Land in Kontakt kommen, die Menschen dort kennenlernen und mit ihnen arbeiten. „Zwei von uns waren schon zuvor in der Landjugend, haben sich jedoch zu alt dafür gefühlt und zu jung für die Landfrauen“, erzählt Ingenrieth, Landwirtin aus Brüggen-Genholt. „Das geht vielen Frauen so.”

Die Gründerinnen möchten eine große Gruppe an unterschiedlichen Frauen ansprechen. „Bei uns darf jede mitmachen, egal ob Single oder verheiratet, in der Landwirtschaft tätig oder nicht. Hauptsache, das Interesse am Land oder am Kennenlernen neuer Frauen besteht”, erläutert Ingenrieth (27). Mit der Neugründung möchten die jungen Frauen vor allem gegen das Aussterben einer langen Tradition aktiv werden. „Wir möchten ein Bindeglied werden und auch mit der Landjugend und den Landfrauen zusammenarbeiten“, sagen die vier.