Corona-Ticker : Absagen und Anmeldungen

Nettetal Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen reagieren Institutionen und Vereine in Nettetal: Sie sagen etwa Versammlungen ab, um die Gesundheit von Mitgliedern und Gästen zu schützen.

Anmeldung zur Ratssitzung Da die Hygiene- und Infektionsschutzregeln für die öffentliche Sitzung des Rates gelten, ist dort nur eine begrenzte Zahl an Zuschauern zugelassen. Wer an der Sitzung am Dienstag, 3. November, teilnehmen will, muss sich vorab anmelden per Telefon unter 02153 898-8118 oder per E-Mail an die Adresse: monika.ioannidis@nettetal.de. Zugang zur Sitzung im Seerosensaal haben nur die, die sich zuvor angemeldet haben. Während der Sitzung müssen Teilnehmer einen Schutz über Mund und Nase tragen.