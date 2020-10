Unfall auf der A 61 : Lkw-Fahrer hilft junger Frau nach Motorradunfall

Nettetal Aus ungeklärter Ursache ist eine Mönchengladbacherin am Samstag auf der A 61 bei Nettetal verunglückt und verletzt sich schwer. Ein Brummi-Fahrer aus den Niederlanden reagierte rasch.

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, war die junge Frau am Samstag um 16.05 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A61 in Richtung Venlo unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Nettetal kam sie aus ungeklärter Ursache zu weit nach links ab, verlor die Kontrolle über ihr Motorrad, geriet ins Schleudern und prallte gegen die linke Leitplanke. Der Brummi-Fahrer sicherte mit seinem Sattelzug die Unfallstelle ab, bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungshubschrauber landete und brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Nach Auskunft der Autobahnpolizei befand sie sich nicht in Lebensgefahr.