Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Kinder in drei Kitas sollen vorsorglich zuhause bleiben

Kreis Viersen In drei Kitas im Kreis Viersen gibt es aktuell Corona-Infektionsfälle. Der Kreis informiert am Sonntag betroffene Eltern: Sie sollen ihre Kinder am Montag, 26. Oktober, vorsorglich nicht in die Einrichtung schicken.

Eltern von einigen Kita-Kindern sollten ihren Nachwuchs am heutigen Montag vorsorglich nicht in die Einrichtung schicken. So lautet eine Empfehlung des Kreises Viersen. Auch die Erzieher der jeweiligen Gruppen sollen zu Hause bleiben. „Die Eltern der betroffenen Gruppen werden durch das Gesundheitsamt informiert“, erklärte eine Sprecherin des Kreises. Dort ermittele man die Kontaktpersonen. Ein Kind, das eine Kita in Nettetal besucht, wurde positiv auf das Virus getestet. Wie dem Kreis Viersen am Sonntag bekannt wurde, wurde eine Erzieherin einer Kita in Tönisvorst positiv auf das Corona-Virus getestet. Noch ermittelt das Gesundheitsamt, wie viele Menschen deshalb jetzt in Quarantäne müssen. Die Kita werde nicht geschlossen. Außerdem wurde bekannt, dass es in einer Kita in Viersen einen Corona-Fall gibt. Die Ermittlungen dazu laufen.