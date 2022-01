Kultur in Nettetal : Charmante Filmgeschichte – Wie das erste Restaurant entstand

Nettetal Die Rheinische Post präsentiert in der Reihe „Ladies first“ im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen den französischen Film „A la carte – Freiheit geht durch den Magen“. In Umbruchzeiten der Französischen Revolution wird mal eben das Restaurant erfunden.

Den Film sollte man sich nicht entgehen lassen und am besten nicht hungrig ins Kino gehen: „A la carte – Freiheit geht durch den Magen“. Die Rheinische Post präsentiert den Film in der Reihe „Ladies First“ im Corso-Film-Casino am Dienstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr. Der französisch-belgische Film von Eric Besnard, im November 2021 in die Kinos gekommen, ist die wunderbare fiktive Geschichte, wie das erste Restaurant der Welt entstand. Der versierte Meisterkoch Pierre Manceron (Gregory Gadebois) kocht im Schloss des Herzogs von Chamfort (Benjamin Lavernhe) – bis sich der Kardinal unter dessen Gästen über eine Kartoffel beschwert, die der Koch zubereitet hat. Kartoffeln füttere man nur an die Schweine. Der Koch wird entlassen und geht mit seinem Sohn auf den väterlichen Bauernhof zurück. Er hat die Lust am Kochen verloren und bietet den Reisenden nur Bouillon und Brot an. Bis die geheimnisvolle Louise (Isabelle Carré) auf dem Hof auftaucht. Sie will beim Koch in die Lehre gehen.