Kultur in Nettetal : Liza Kos – Eine Bühnen-Powerfrau mit Gitarre

Kabarettistin Liza Kos aus Aachen spielt in Nettetal. Foto: MICHEL-KITENGE

Nettetal Im Rahmen des besonderen Programms in der Theatersaison 2021/2022 tritt die Kabarettistin Liza Kos in der Aula der Realschule auf. Die gebürtige Russin hat einen speziellen Blick auf das Thema Integration.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitag, 21. Januar 2022, um 20 Uhr kommt Liza Kos mit ihrem aktuellen Soloprogramm „Intrigation“ im Rahmen von Nettekultur nach Nettetal. Bei der Veranstaltung in der Aula der Realschule Nettetal am Kornblumenweg in Kaldenkirchen gilt die 2G-Regelung.

Was passiert, wenn eine optimistische Physiklehrerin und ein depressiver Musiker sich in einer buddhistischen Sekte in der Sowjetunion kennenlernen und am 1. April heiraten? Der Aprilscherz hält 40 Jahre, schenkt Liza Kos und ihren Geschwistern das Leben und endet mit einer Scheidung am Valentinstag.

Sie waren auf der Suche nach Gott, fanden aber das Christentum. Als Kind ist Liza Kos deshalb sehr gläubig und fest entschlossen, Mutter Gottes zu werden, doch der Plan geht nicht auf: Jesus ist schon geboren und hat schon eine Mutter. Also muss sie doch zur Schule gehen.

Liza Kos kommt aus Moskau. Als Teenager zieht sie mit ihren Eltern nach Deutschland und versucht sich zu integrieren, doch was ist überhaupt Deutsch? Liza probiert mal ein Kopftuch, mal ein Tanzmariechen-Kostüm an. Sie lernt Türkisch und Deutsch und fühlt sich viele Döner und Bratwürste später wie eine Multi-Kulti-WG, in der eine Russin, eine Türkin und eine Deutsche zusammenleben, die sich nicht nur unterscheiden und streiten, sondern sich gegenseitig bereichern und ergänzen. Zusammenhalt ist nämlich wichtig, wenn man nur einen Körper teilt.

Die Bühne ist Ihre Welt, in der sie sich herrlich erfrischend austobt und trocken-humorvoll, augenzwinkernd und mit Leichtigkeit mit vorherrschenden Klischees spielt. Durch ihre „integrationsbedingte Persönlichkeitsspaltung“ schlüpft das Multikulti-Talent gekonnt in verschiedene Rollen und bietet einen unterhaltsamen Mix aus Persiflage, Parodie und Liedern. Ein Programm voller Überraschungen und Kontraste. Das neue Solo-Programm ist musikalisch, pointiert und vielseitig. Liza Kos spricht, singt, spielt Gitarre und mehrere Rollen.

Eintrittskarten sind online unter www.nettetheater.de zum Preis von 20 Euro erhältlich. Für Schüler, Studenten, Auszubildende, Empfänger von Sozialleistungen kosten die Eintrittskarten 12 Euro. Außerdem sind die Eintrittskarten bei der NetteKultur am Doerkesplatz 3 in Lobberich, Telefon 02153 898-4141, E-Mail nettekultur@nettetal.de sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

(hb)