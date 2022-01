Unfall auf der Straße Sassenfeld : Rennradfahrer fährt Fußgängerin an

Die leicht verletzte Fußgängerin wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Lobberich Ein ungewöhnlicher Unfall geschah am Mittwoch auf der Straße Sassenfeld. Ein Radfahrer übersah ein Fußgängerin und fuhr sie an. Die Leichtverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Leicht verletzt wirde ein Fußgängerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen. Um kurz nach 9 Uhr sind auf der Straße Sassenfeld in Lobberich ein Rennradfahrer und die Fußgängerin zusammengestoßen. Beide waren von Lobberich aus kommend unterwegs. Der 63-jährige Nettetaler auf dem Rennrad hatte die 53-jährige Nettetalerin, die am rechten Fahrbahnrand ging, weil es dort keinen Gehweg gibt, nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau musste in ein nahes Krankenhaus gebracht werden.

(hb)