Premiere in Nettetal : Der Wenkbüll lebt

Nettetal-Lobberich Lauer Sommerabend, kühle Getränke, Livemusik – die Premiere von „Li(f)ve am Wenkbüll“ zog zahlreiche Besucher an. Die Veranstalter waren von der großen Resonanz überrascht.

Es ist noch nicht einmal 18 Uhr und der Platz vor dem alten Rathaus in Lobberich ist schon übervoll. Die Bänke vor den beiden weißen Pavillons, in denen jede Menge musikalisches Equipment zu sehen ist, sind dicht an dicht besetzt. An den Stehtischen und der Außengastronomie der „Ratsstube“ ist es nicht minder voll. Am Bierpavillon herrscht rege Betriebsamkeit, und vor der Weinbar vom Feinkostladen „talWürze Genusswelten“ hat sich eine lange Schlange gebildet. Getränke mit fröhlichen Namen wie „Schmetterlinge im Bauch“ und „Über Grenzen gehen“ ziehen an. Die Getränkeflaschen werden dekorativ in einer alten Zinkwanne und einem rustikalen Eimer präsentiert.