Wirtschaft in Moers : Wo die Welt eine Scheibe ist

Vinyl-Bus Der Vinyl-Bus ist ein amerikanischer Schulbus, der zu einem fahrenden Schallplattenladen umgebaut wurde und mit einem bunten Sortiment aus rund 4000 LPs an Bord vornehmlich in Gegenden fährt, in denen es keinen Plattenladen mehr gibt. Am Samstag, 23. April, macht er von 11 Uhr bis 17 Uhr Halt bei Music & More, Am Schürmannshütt 26. Weil die lange totgesagte Schallplatte längst ein großartiges Comeback gefeiert hat, war es kein Wunder, dass sich der Vinyl-Bus bei seinen bisher absolvierten 56 Terminen im Großraum NRW stets über regen Zulauf freuen konnte.

4000 LPs Auf die Schallplatten-Fans wartet eine Auswahl von rund 4000 LPs, die in dem acht Meter langen Bus übersichtlich präsentiert werden. Das reichhaltige Angebot deckt alle möglichen Genres von Rock und Pop ab, ergänzt durch Jazz, Funk, Soul, Reggae oder Soundtracks – lediglich Klassik und Schlager sind im Vinyl Bus nicht erhältlich.

Raritäten Preislich geht es ab fünf Euro für gängige Alben los, in dem gelben Vehikel werden aber auch hochpreisige Raritäten angeboten, die Kunden vor einem Termin per Mail reservieren können. Zudem hat man vor Ort die Gelegenheit, über eine Hi-Fi-Anlage in die Platten reinzuhören. Internet: www.vinylbus.de bzw. www.facebook.com/vinylbus

Kontakt Music & More, Am Schürmannshütt 26, 47441 Moers, Telefon 02841 9796270, Mail: news@musicundmore.de. Kostenlose Parkplätze sind vor Ort verfügbar. Öffnungszeiten: dienstags von 14 bis 17.30 Uhr, mittwochs bis freitags von 11 bis 17.30 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr.