Aktion am Königlichen Hof in Moers : Kontrolleure erwischen 18 Maskenmuffel in Bussen

Aktion am Königlichen Hof in Moers

Moers Niag, Ordnungsamt und Polizei kontrollierten zwei Stunden lang am Königlichen Hof in Moers. Mit dieser Aktion soll den Corona-Schutzmaßnahmen Nachdruck verliehen werden.

„Ich fühle mich hier wie im Film. Wird hier einer gedreht?“, fragt die 20 Jahre alte Jil Czidzik schockiert, als sie aus dem Bus am Königlichen Hof steigt. „Das ist doch total übertrieben“. Gemeint ist diese Szenerie: Zehn Fahrausweisprüfer der Niag, drei Mitarbeiter des Moerser Ordnungsamts und drei Polizeibeamten der Kreispolizei kontrollierten am Donnerstagnachmittag schwerpunktmäßig auf Einhaltung der Maskenpflicht.

Staffelweise stehen sie an den Eingängen der Busspuren und lotsen das Fahrzeug bis es zum Stehen kommt. Dann gehen zwei Kontrolleure, ein Ordnungs- und ein Polizeibeamter in den Bus und kontrollieren Fahrschein und Mund-Nasen-Schutz. Jil hat kein Verständnis für so viel Aufwand: „Muss das sein? Ich fahre jeden Tag Bus, fast jeder hält sich dran und trägt Maske. Klar gibt es immer mal wieder welche, aber die ziehen die Masken schnell an, wenn sie die Kontrolleure sehen. Sind solche Kontrollen also notwendig?“