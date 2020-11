Corona in Dormagen : Rektorin für Maskenpflicht an Grundschulen

Dormagen Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich im Hinblick auf die Corona-Pandemie und steigende Infektionszahlen an Schulen für eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht ausgesprochen.

Die gibt es bislang nur an weiterführenden Schulen und sollte an allen Schulen gelten, auch an den Grundschulen, meint die Ministerin. Sie erklärte am Dienstag, dass das Maskentragen ein effektives Mittel sei, um Unterricht zu ermöglichen. Sie trifft bei Monika Scholz, Schulleiterin der Erich-Kästner-Grundschule in Dormagen, auf Zustimmung. „Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, dann würde das ständige Tragen einer Maske einen großen Schutz darstellen“, sagt Scholz, die im städtischen Schulausschuss Sprecherin der Grundschul-Leitungen ist. Sie erklärt, dass die Infektionsgefahr durch eine allgemeine Maskenpflicht minimiert werden könnte, und ist zuversichtlich, dass auch die Schüler ihrer Grundschule mit dieser Maßnahme zurechtkommen würden. Auch der Dormagener Bürgermeister Erik Lierenfeld habe sich bereits positiv zu dem Vorschlag geäußert, eine Maskenpflicht an den Grundschulen einzuführen, sagt Scholz.