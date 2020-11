Grafschafter Gymnasium Moers : Schülerinnen gewinnen Plakat-Wettbewerb zum Thema Frieden

Präsentieren die Sieger-Bilder: (von links) Sabine Röttger-Pobel, Liva Yalcin, Sencan Tasci, Melissa Zheng, Astrid Czubaiko-Reiß, Tchauan Majed und Simone Tilli. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Schülerinnen des Grafschafter Gymnasiums haben den Friedensplakat-Wettbewerb des „Lions Club International“ gewonnen. Dabei ging es auch um Themen wie Themen wie Verantwortung und Hilfsbereitschaft.

Eine farbige und eine weiße Hand, die sich gegenseitig haltend an den Gelenken umfassen, umgeben von 20 internationalen Flaggen: Mit diesem Motiv hat die 13 Jahre alte Schülerin des Grafschafter Gymnasiums, Melissa Zheng, einen ersten Preis bei der Gestaltung des alljährlich vom „Lions Club International“ durchgeführten Friedensplakat-Wettbewerbs gewonnen.

Es war die erste Teilnahme von Grafschaftschafter Kunstschülern an dem in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden durch Hilfsbereitschaft“ international ausgeschriebenen Wettbewerb. Verantwortlich dafür war in diesem Fall der regionale Lions Club Rheinberg Juventas. Am Donnerstag überreichten drei seiner Vertreterinnen und Schulleiterin Astrid Czubayko-Reiß in einer kleinen Zeremonie Melissa Zheng die Siegesurkunde.

Mit ihrem Plakat nimmt die 13-Jährige zunächst an einem weiterführenden, und wenn alles klappt, sogar an einem bundes-, europa- und vielleicht sogar weltweiten Wettbewerb teil. „Große Hoffnungen darauf habe ich allerdings nicht. Dazu gibt es eigentlich zu viele Teilnehmer“, erklärte sie am Donnerstag bescheiden. „Im letzten Jahr waren es, glaube ich gut 6000.“

Eigentlich habe sie schon diesmal nicht mit einem Sieg gerechnet, sagt die Schülerin. Eine nicht ganz unbegründete Vermutung, denn die Arbeiten ihrer beiden Mitstreiterinnen aus der Kunstarbeitsgruppe der 8 a, Techauan Majed und Liva Yalcin, waren in diesem Fall ebenso siegesverdächtig.

Wie Melissas Plakat zeigen auch die beiden anderen, einmal familiär kombiniert mit einer Friedenstaube und zum anderen in sechsfacher, aus allen Himmelsrichtungen zur Bildmitte orientiert Hände, darunter auch eine Roboterhand und eine Tierpfote. „Wir haben an diesem Wettbewerb teilgenommen, weil wir erstens eine Schule mit Schwerpunkt Kunst sind, aber auch weil wir unseren Schülern in dieser Zeit einen Ausdruck für Frieden und ‚Alles wird gut‘ geben wollten“, erklärt Czubayko-Reiß die erstmalige Teilnahme ihrer Schule an dem künstlerischen Lions-Club-Schüler-Wettbewerb. „Ich finde es gut, dass den jungen Menschen auch in dieser Zeit die Möglichkeit gegeben wird, sich mit Themen wie ‚Verantwortung‘ und ‚Hilfsbereitschaft‘ künstlerisch auseinander zu setzen. Von daher bin ich sehr stolz auf meine Schüler.“