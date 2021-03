Enni-Betriebshof in Moers : Diebe stehlen 550 Kilo Kupferkabel

Moers Diebe schnitten einen Zaun auf und stahlen insgesamt 84 Meter Kabel von einer Rolle. Die Enni beziffert den Schaden auf 5000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Enni ist Opfer von Kabeldieben geworden. Insgesamt 84 Meter Kupferkabel mit einem Gewicht von rund 550 Kilogramm haben die Unbekannten vom Betriebshof der Enni an der Wittfeldstraße gestohlen. Das Kabel war für eine Baustelle bestimmt, weil es aber in dieser Menge dort nicht benötigt wurde, sei es im Freilager auf dem Betriebshof zwischengelagert worden, teilte das Unternehmen mit. Das Gelände sei gesichert und werde teilweise mit Kameras überwacht. Dennoch gelang es den Tätern, an einer Stelle im hinteren Bereich des Geländes im Außenlager unerkannt die Einzäunung zu zerstören und sich so Zutritt zu verschaffen. Die Diebe hatten es ausschließlich auf Kupferkabel abgesehen. Den entstandenen Schaden beziffert die Enni auf 5000 Euro. „Enni ist gegen derartige Schäden zwar versichert, hat dennoch weitere Sicherungsmaßnahmen eingeleitet und wird Kupferkabel trotz bereits vorhandener Sicherungen zukünftig in einer verschlossenen Halle lagern“, so das Unternehmen. Die Enni hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Diebstahl ereignete sich irgendwann zwischen Donnerstag (18. März), 12 Uhr und Montag (22. März), 15.45 Uhr.