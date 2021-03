Überfall in Moers : Unbekannte Fahrgäste stehlen Taxi-Schlüssel und flüchten

Ein Taxi-Schild leuchtet im Dunkeln (Symbolbild). Foto: David Young/dpa/David Young

Moers Unbekannte haben am Montagabend in Moers einem Taxifahrer den Fahrzeugschlüssel gestohlen. Der 75 Jahre alte Fahrer hatte die drei Personen in seinem Wagen mitgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 20.15 Uhr nahm das Taxi drei Fahrgäste am Moerser Bahnhof auf. Die Fahrt führte zur Straße " Im Meerfeld", wie die Polizei am Dienstagmorgen in Wesel mitteilte. Als der Fahrer den Fahrpreis verlangte, bedrängten ihn die Fahrgäste demnach, entwendeten den Schlüssel des VW Touran und flüchteten in Richtung Jungbornpark. Der Mann sei unverletzt geblieben.

Die Polizei bittet um Hinweise. Eine Beschreibung der Täter lautet wie folgt: Südländer, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, normale Statur, dunkle Kleidung, dunkle Handschuhe, trugen ein Käppi und eine blaue OP Maske.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Moerser Bahnhof bzw.auf der Straße " Am Meerfeld " in der Zeit von 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr gemacht haben, melden sich bitte auf der Polizeiwache in Moers, Telefon: 02841-1710.

(siev/dpa)