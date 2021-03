Eröffnung in Meerbeck-Hochstraß : Neue Grünanlage zum Spielen und Chillen

Eröffnung in Meerbeck-Hochstraß

Mark Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro übergibt den Spielplatzpaten-Ausweis an Schulleiterin Simone Berhorst. Foto: pst

Moers Die St.-Marien-Schule hat die Patenschaft für den Park an der Römerstraße/Kirschenallee übernommen.

„Das habt ihr richtig toll geplant. Der Spielplatz ist super.“ Die Spielplatz-Tester waren sich einig: Meerbeck-Hochstraß hat eine Attraktion mehr! Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist die neue Anlage am Montag an die Paten übergeben und damit eröffnet worden. Schülerinnen und Schüler der benachbarten St.-Marien-Grundschule nahmen sie in Betrieb und schauen künftig mit ihren Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern nach dem Rechten. Dort können aber nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene spielen, sich sportlich betätigen oder einfach nur die schöne Atmosphäre genießen.