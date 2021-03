Kanalnetz in Moers : Neue Infrastruktur im Moerser Norden

Moers Die Windmühlenstraße in Repelen bekommt bis August einen neuen Abwasserkanal. Die Bauarbeiten dazu beginnen am 22. März.

Durch einige Schäden hatten es Anwohnern zuletzt bereits gespürt – das Kanalnetz in der Windmühlenstraße in Moers-Repelen ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Im Rahmen ihres mit dem Kreis Wesel sowie der Stadt Moers abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzeptes wird die Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni) daher auch in diesem Bereich von Moers-Repelen Hand anlegen. Ab Montag, 22. März, wird Enni dabei auf den rund 350 Metern zwischen der Lintforter- und der Böckstraße den alten städtischen Mischwasserkanal austauschen und auch die Grundstücksanschlüsse erneuern. Während die Straße dann für die Durchgangsverkehr bis Ende August gesperrt bleibt, wird die eigentliche Baustelle in Schritten von je 50 Meter sukzessive durch die Straße wandern. „So können wir sicherstellen, dass Anwohner ihre Häuser erreichen und es nur gelegentlich im direkten Arbeitsbereich zu Behinderungen kommt“, würde Enni laut Manfred Gohmann, dem bei Enni für den Kanalbau zuständigen Sachgebietsleiter, pro Bauabschnitt rund vier Wochen einplanen.