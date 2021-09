Kitaplätze in Moers : Eltern müssen Bedarf jetzt online anmelden

Moers Ab 1. Oktober gibt es ein Online-Portal, das die Suche nach einem Betreuungsplatz für das eigene Kind vereinfacht. Wie es funktioniert, was Eltern beachten müssen.

Einen Betreuungsplatz für das eigene Kind zu finden, stellt Eltern häufig vor große Herausforderungen. Ab Freitag, 1. Oktober, gibt es ein Online-Portal, das die Suche vereinfacht. Unter www.moers.de/kitaonline können sich Eltern für eine Kinderbetreuung in den Moerser Kindertageseinrichtungen bewerben. Das Jugendamt bekommt somit einen Überblick über die Bedarfe in der Stadt und kann sich für ein dementsprechend angepasstes Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen einsetzen.



Wie Eltern das neue System nutzen können Über die Moerser Webseite können Eltern das neue Online-Portal ab Oktober aufrufen. Dort haben sie die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen, pädagogischen Konzepte und Betreuungsangebote in der Grafenstadt zu informieren. Für die Anmeldung geben sie dann den gewünschten Betreuungsbeginn und -umfang an. Außerdem ist es möglich, bis zu drei Wunscheinrichtungen anzugeben. Eine Bedarfsmeldung über Kita-Online ist jedoch keine Garantie dafür, dass die Eltern einen Kinderbetreuungsplatz in einer ihrer Wunschkitas erhalten.



Wo es Hilfe bei der Online-Anmeldung gibt Wer keinen Internetzugang hat oder Unterstützung bei der Bedarfsmeldung benötigt, bekommt Hilfe in den Kitas. Vor Ort führen die Mitarbeitenden die Meldung auf Kita-Online gemeinsam mit den Eltern durch. Um einen Platz zu bekommen, ist die Online-Anmeldung auf dem neuen Portal verpflichtende Voraussetzung. Die Online-Anmeldung ersetzt jedoch nicht das persönliche Gespräch im Kindergarten. Ein Betreuungsplatz kann nur vergeben werden, wenn sich die Eltern persönlich dort vorgestellt haben.



Wer Betreuungsplätze online anmelden muss Eltern, die ab dem 1. August 2022 einen Betreuungsplatz für ihr Kind brauchen, müssen dies bis spätestens zum 15. Dezember anzeigen. Das gilt auch für diejenigen, die ihr Kind bereits in der Vergangenheit in einer Kindertageseinrichtung angemeldet haben. Über die Platzvergabe entscheidet jede Kindertageseinrichtung selbst anhand der dort geltenden Aufnahmekriterien. Die Zusagen erfolgen im Jahr 2022 ab dem 15. Februar.