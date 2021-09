Tierpark Kalisto in Kamp-Lintfort : Nachwuchs bei den Erdmännchen

Kamp-Lintfort Das Junge erkundet bereits auf eigene Faust die angelegte Landschaft, erklimmt die Äste, versteckt sich unter den Pflanzen oder tut das, was die Erdmännchen am allerliebsten tun: buddeln.

Die Tierpfleger haben das Junge am 5. August erstmals entdeckt, als die Mutter es im Maul durch die Anlage trug. Jetzt erkundet es immer öfter auf eigene Faust die angelegte Landschaft, erklimmt die Äste, versteckt sich unter den Pflanzen oder tut das, was die Erdmännchen am allerliebsten tun: buddeln.

Die ersten Tage nach der Geburt verbringen die Mutter und der Nachwuchs in der Regel in geschützter Atmosphäre in den Gängen unter der Erde. Dort wird das Junge auch versorgt. Erdmännchen tragen durchschnittlich neun Wochen und säugen ihre Jungtiere etwa zwei Monate lang. Ein Wurf besteht dabei meist aus einem bis sechs Jungtieren. Das Neugeborene wiegt in der Regel rund 30 Gramm und ist mit etwa fünf Zentimetern Länge nicht viel größer als eine kleine Maus.