Polizei setzt Schlagstöcke und Pfefferspray ein : Vierjähriges Kind bei Corona-Demo in Schweinfurt verletzt

Schweinfurt In Schweinfurt ist eine Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen aus dem Ruder gelaufen: Die Polizei musste eingreifen und wurde attackiert. Bei der Demo wurde ein vierjähriges Kind verletzt. Die Polizeigewerkschaft kritisiert Eltern, die Kinder auf Demos als Schutzschilder einsetzen.

Nach gewalttätigen Übergriffen während einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen ist es in Schweinfurt am Sonntagabend zu mehreren Festnahmen und Verletzungen unter anderem eines vierjährigen Kindes gekommen. Die Polizei nahm acht Personen fest und leitete gegen 44 Personen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, wie die Polizei Unterfranken in der Nacht zum Montag mitteilte.

Beamten seien durch Versammlungsteilnehmer „beleidigt und bespuckt“ worden, hieß es von der Polizei in der Nacht zum Montag. „Unsere Einsatzkräfte waren bereits gezwungen, gegen aggressive Versammlungsteilnehmer Schlagstock und Pfefferspray einzusetzen. Wir fordern alle Teilnehmer auf, friedlich von ihrem Grundrecht Gebrauch zu machen und die Regeln einzuhalten“, twitterte die Polizei Unterfranken noch am Sonntagabend. Die Polizei bat die Teilnehmer, „sich deutlich von Krawallmachern und Straftätern abzugrenzen“. Die Versammlung sei nicht angemeldet worden, die Polizeiinspektion Schweinfurt war mit zahlreichen Unterstützungskräften im Einsatz.

Dabei habe sich ein 50-Jähriger Demonstrant eine Kopfplatzwunde zugezogen. Auch ein vierjähriges Kind kam mit einer Pfefferspraywolke in Kontakt und musste medizinisch versorgt werden. Die Mutter habe sich nicht an Auflagen für die Demonstration gehalten und eine Absperrung durchbrochen. Gegen die Mutter des Kindes wurde Anzeige erstattet. „Die Frau wurde nach dem Versammlungsgesetz angezeigt“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Montag. „Außerdem wird das Jugendamt von der Polizei über den Vorfall informiert.“ „Dem Kind geht es jetzt wieder gut“, hatte ein Polizeioberkommissar noch am Sonntagabend gesagt.