Empfang im Moerser Rathaus : Bürgermeister dankt mutigem Lebensretter

Moers Der Moerser Thomas Behrendt hat einen Mann vor dem Ertrinken im Rhein gerettet.

Für dessen mutiges Einschreiten hat Bürgermeister Christoph Fleischhauer Thomas Behrendt gedankt. Der Moerser hatte Ende Juni an der Bislicher Insel in Xanten einen älteren Mann vor dem Ertrinken aus dem Rhein gerettet.

Eigentlich sollte es ein schöner Familienausflug mit Frau Yvonne und Sohn Alexander werden. Aber als der ehemalige Bundeswehrsoldat Thomas Behrendt einen Mann von einem Ponton am Fähranleger fallen sah, handelte er sofort. „Ich habe den Schiffen signalisiert, dass dort eine Person im Wasser ist und bin dann selbst reingegangen“, schilderte der 39-Jährige sein Vorgehen. Er watete bis zu den Hüften ins Wasser, um den Verunglückten zu retten.

„Es wäre wünschenswert, wenn jeder so handeln würde“, sagte Bürgermeister Fleischhauer. An den elf-jährigen Sohn des Lebensretters gerichtet, sagte das Stadtoberhaupt: „Großen Respekt! Dein Papa ist ein Vorbild.“ Der Sohn findet das Engagement seines Vaters „mega“.

Passiert ist Thomas Behrendt zum Glück nichts. Lediglich sein Knie war etwas „verdreht“, weil die Strömung so stark war. „Man muss in solchen Situationen natürlich das eigene Risiko abschätzen“, rät er anderen Menschen in ähnlichen Situationen. Das Mindeste sei aber, die Feuerwehr oder den Rettungsdienst zu rufen.