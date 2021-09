Isar-Hilfsteam vom Niederrhein ist zurück aus Haiti : Wie Isar auf Haiti Baby „Isarbelle“ rettet

Das Ärzte-Team von Isar behandelte auch viele Kinder im Feldlazarett. Foto: Isar

Niederrhein Das Hilfsteam von Isar ist vom Einsatz in Haiti zurückgekehrt. Auf einer Insel hatten die Rettungskräfte vom Niederrhein ein Lazarett eingerichtet. Bewegend war vor allem die Hilfe für die Neugeborenen.

Von Sebastian Latzel

Als das Team der Hilfsorganisation Isar Germany die Insel Les Cayemites auf Haiti erreichte, um im Erdbebengebiet mit einem Feldlazarett zu helfen, war gerade ein Tag zuvor ein Kind zur Welt gekommen. Dem Baby ging es ebenso wie der Mutter sehr schlecht. Der Zustand war kritisch. Es war ein Kampf auf Leben und Tod, den die Mediziner von Isar am Ende gewannen. Mutter und Kind konnten schließlich in ein Krankenhaus ausgeflogen werden. Aus Dankbarkeit nannte die Familie ihr Baby „Isarbelle“ statt Isabelle.

Es sind Geschichten wie diese, die Hoffnung machen und den Rettern vom Niederrhein in Erinnerung bleiben, die jetzt vom Einsatz in Haiti zurückkehrten. Die Hilfsaktion dort war für die Rettungskräfte ein ganz besonderer.

Statik-Spezialist Gabriel Fibinger sieht sich eine eingestürzte Brücke an. Foto: Paul-Philipp Braun

Denn für das Emergency Medical Team (EMT) war es der größte Einsatz, wie Pressesprecher Stefan Heine im Gespräch mit der Redaktion berichtet. Das EMT bestand aus 35 Mitgliedern, darunter Ärzte, Pflegepersonal und Sanitäter. Sie errichteten auf der Insel Les Cayemites ein Feldlazarett, für viele Menschen dort war es das erste Mal, dass sie überhaupt medizinisch versorgt wurden.

Das Erdbeben richtete auch auf der Insel schwere Schäden an. Foto: Paul-Philipp Braun

Hauptsächlich ging es natürlich um Verletzte nach dem verheerenden Erdbeben. So mussten die Ärzte von Isar beispielsweise ein Kind versorgen, über das heißes Fett gelaufen war. Das Kind hatte schwerste Verbrennungen erlitten und hätte ohne die Helfer vermutlich kaum überleben können. Ärzten und Sanitätern gelang es schließlich, den Zustand des Kindes so zu stabilisieren, dass es in ein Krankenhaus geflogen werden konnte.

„Das medizinische System in Haiti war mit dem Massenanfall von Verletzten vollkommen überfordert“, berichtet der medizinische Leiter des Teams Henri Paletta. „Die Menschen auf der Insel sind zudem bereits seit vielen Jahren nicht richtig medizinisch versorgt worden. Hinzu kommt der Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser.“ Dies habe dazu geführt, dass auch viele Patienten mit Erkrankungen behandelt werden mussten, die auf die bittere Armut und die schlechten hygienischen Bedingungen zurückzuführen waren. Dazu zählten insbesondere Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Hauterkrankungen und diverse Infektionen.

Während des Einsatzes auf der Insel Les Cayemites brachten zwei Frauen ihre Kinder im Feldlazarett des deutschen Teams zur Welt. Betreut wurden sie unter anderem von Hebamme Kay Saskia Beckmann. „Die Bedingungen für Schwangere auf der Insel sind schlecht“, erzählt die Hebamme. „Die Menschen sind wirklich bitterarm und können sich medizinische Hilfe kaum leisten, wenn diese überhaupt verfügbar ist.“ Wie wichtig eine gute medizinische Versorgung ist, zeigte die Geburt der beiden Kinder im Feldlazarett. „Da die Kinder während der Schwangerschaft nicht optimal lagen, konnten wir mit unserem medizinischen Team schnell helfen und dazu beitragen, dass die beiden Jungen, Michael und Christian, gesund das Licht der Welt erblickten“, so Kay Saskia Beckmann.

Auf der Insel gibt es sonst nur eine einzige Krankenschwester, berichtet Stefan Heine. Sie wurde vom Team intensiv mit in die Arbeit einbezogen. „So konnte sie wertvolle Erfahrungen für ihre Arbeit sammeln, von der dann auch die Menschen dort profitieren können.“ Damit auch nach der Abreise der Rettungskräfte die medizinische Hilfe vor Ort weitergeht, wurde an die kleine Krankenstation der Insel zudem ein Teil der Ausrüstung des deutschen Teams übergeben. So soll nachhaltig für eine bessere medizinische Versorgung der Bewohner gesorgt werden. Dazu zählen auch Medikamente, Gipsbandagen, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel. In Zusammenarbeit mit der Krankenschwester konnte auch die Weiterbehandlung der durch das deutsche Team erstversorgten Patienten sichergestellt werden.

Parallel zum Einsatz in Haiti gab es Gespräche mit dem Botschafter der Republik Haiti in Deutschland. Dabei wurde vereinbart, mittelfristig weitere humanitäre Projekte in Haiti voranzubringen. Auch die Aus- und Fortbildung von Rettungskräften wurde angeregt. „Ganz praktisch etwa soll die Krankenschwester vor Ort weiter ausgebildet werden. So soll es quasi Hilfe zur Selbsthilfe geben“, beschreibt Stefan Heine das Ziel.

Einsatzleiter Michael Lesmeister verwies auf die enormen logistischen Herausforderungen für das Team beim Einsatz in Haiti. „Die Mannschaft musste ihre elf Tonnen Ausrüstung bei großer Hitze von mehr als 35 Grad Celsius auf einem Schiff verstauen, um diese auf die Insel Les Cayemites transportieren zu können. Da das Schiff an der Insel nicht an Land anlegen konnte, blieb nur der Transport mit kleinen Fischerbooten.“ Zu der Ausrüstung gehörten neben dem medizinischen Equipment auch Zelte, Generatoren und eine Wasseraufbereitungsanlage.