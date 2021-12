„Spenden statt Schenken“ im Erkelenzer Land : 15.000 Schoko-Weihnachtsmänner für Kindergarten-Kinder

Erkelenzer Land Mit zahlreichen Schokonikoläusen will die Unternehmensgruppe Mobau Wirtz und Classen Kindern in den schwierigen Coronazeiten eine Freude machen.

Die Unternehmensgruppe Mobau Wirtz und Classen hat in diesem Jahr 15.000 Nikoläuse aus Schokolade an Kindergärten im Kreis Heinsberg und die Heinsberger Tafel gespendet. Damit führt die Unternehmensgruppe auch in diesem Jahr die eigene Aktion „Spenden statt Schenken“ fort.