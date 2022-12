Themenwoche Mieten „Wir benötigen dringend Mietwohnungen“

In unmittelbarer Nachbarschaft zur neu errichteten Klimaschutzsiedlung an der Moerser Straße plant Bauherr Philipp Janssen am Tor Ost drei weitere Wohnhäuser mit mehr als 60 Mietwohnungen. Bereits im Frühjahr lagen seine Entwürfe zur öffentlichen Einsichtnahme für die Bürger im Rathaus aus. Damals nahmen vor allem die Anwohner an der Nimmendohrstraße diese Gelegenheit wahr. In ihren Stellungnahmen thematisierten sie insbesonder Höhe und Dichte der geplanten Bebauung. „Einige wünschten sich an diesem Standort eine Einfamilienhausbebauung und keine weiteren Mehrfamilienhäuser“, berichtet die Stadtverwaltung. Die Stadt trug die Anregungen in die Gespräche mit dem Bauherrn (7YRDS Group in Goch). Nach intensiver Prüfung sei es jedoch bei dem ursprünglichen städtebaulichen Konzept geblieben „Wir benötigen dringend weitere Mietwohnungen in unserer Stadt. Diese entstehen derzeit verteilt im gesamten Stadtgebiet und sind auch für den Stadtteil Rossenray ein Gewinn“, begründete Bürgermeister Christoph Landscheidt.