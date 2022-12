Immobilienbestand soll erweitert werden GWS kauft Mehrfamilienhäuser in Geldern

Die „gepflegten Immobilien“ befinden sich laut Jan Schmitz, stellvertretender Investment-Leiter von Aengevelt Düsseldorf, in einer gefragten, ruhigen Wohnlage im Zentrum Gelderns und verfügten über ein gutes Nahversorgungs-, Dienstleistungs- und Schulangebot im direkten Umfeld sowie eine nahegelegene Anbindung an den ÖPNV. „Damit stellt dieses Wohninvestment eine qualitätsvolle und nachhaltige Erweiterung des GWS-Bestandes in Geldern dar“, hebt Schmitz die Standortqualitäten der Immobilien hervor. Die Immobilien sollen am 1. Februar übergeben werden.