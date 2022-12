Kiesdiskussion in Kamp-Lintfort „Wir werden in diese Situation gezwungen“

Bleibt am Ende nur der Klageweg gegen den Regionalplan? Aus Sicht des Kamp-Lintforter Bürgermeisters Christoph Landscheidt läuft vieles nach dem Treffen einer Delegation vom Niederrhein mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur darauf hinaus. „Wir werden in diese Situation gezwungen“, sagte er am Mittwochabend in der Mensa der Stadthalle Kamp-Lintfort. Da war die erste Verärgerung verraucht. Kurz, bevor das Gespräch in Düsseldorf stattfand, bei dem es um eine mögliche Lösung im Konflikt um die Kiesflächen im Kreis Wesel gehen sollte, hatte der RVR vermeldet, dass die Landesplanungsbehörde, das Wirtschaftsministerium, seine rechtlichen Bedenken in der Frage teile, ob eine Herauslösung des Bereiches Kies und Sand aus dem Regionalplanentwurf möglich sei (RP berichtete).