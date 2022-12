Raub in Rheinberg und Xanten 81 Jahre alte Frau schreit Diebinnen in die Flucht

Am Mittwochvormittag ist es in Xanten und Rheinberg auf offener Straße zu zwei dreisten Diebstählen gekommen, bei denen es die Täter augenscheinlich auf ältere Frauen abgesehen hatten. Beiden Taten stehen nach Polizeiangeben offenbar in einem Zusammenhang. In Rheinberg gelang es dem 81-jährigen Opfer, die Diebe durch lautes Schreien in die Flucht zu treiben, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.