Bauen, Wohnen, Lifestyle So wird Moers wieder zur Messe-Stadt

Zur Erinnerung: In den 1980er Jahren lockte die „Niederrheinschau“ Verbraucher mit Neuheiten für Haus, Heim und Konsum an die Filderstraße. Sogar aus den Niederlanden rollten damals die Busse an. Reiseveranstalter boten die Tour zum Eintrittspreis von damals sieben Mark im jeweiligen „Dagblad“ an.