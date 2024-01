Premiere in Enni-Eventhalle und Eishalle Was die erste Baumesse in Moers bietet

Das Aussteller-Interesse an Moers sei groß. „Die Eishalle ist bereits ganz, die Eventhalle zu drei Vierteln ausgebucht“, sagte Becker. Sie rechnet mit insgesamt 95 bis 100 Ausstellern für die Premiere in Moers. Ab 2025, wenn der Umbau des Solimare-Parkplatzes abgeschlossen sei, könnten es auch mehr werden. „Dann wollen wir zusätzlich Leichtbauhallen auf dem Außengelände aufstellen.“ Was die Besucherzahlen in Moers angeht, halten die Messeveranstalter 14.000 bis 15.000 für realistisch. Auch da sei Luft nach oben. In Rheinberg, wo die Messe in Hochzeiten bis zu 160 Aussteller zählte, kamen auch mal 20.000 Gäste und mehr.