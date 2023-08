Jurist aus Moers erklärt Streit unter Nachbarn – das sagt das Gesetz

Anlässe für Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt es reichlich. Wenn Menschen neben-, über- oder untereinander wohnen, kann die gemeinste Alltäglichkeit zum Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen werden. Laut des Eigentümervereins Haus & Grund nehmen Konflikte unter Nachbarn auch deshalb zu, weil Grundstücke in Zeiten knappen Baugrunds immer enger geschnitten sind. Streitereien seien dennoch in den meisten Fällen unnötig, meint der Geschäftsführer des Moerser Ortsvereins. Markus Kruse ist Volljurist und erklärt, was erlaubt ist, und was nicht.



Die Party In Moers werden laut Kruse durch die Ortssatzung keine Ruhezeiten vorgeschrieben, sodass das Landes-Imissionsschutzgesetz (LImschG) gilt. Im Privaten sind demnach Tätigkeiten, die die Nachruhe stören könnten, im Haus, in Höfen, in Gärten und auf Straßen an Werktagen nur von 7 bis 22 Uhr erlaubt. Ausnahmen, sagt Kruse, seien im Einzelfall möglich, wenn es sich zum Beispiel um Traditionsveranstaltungen wie die Moerser Kirmes handelt, an denen ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Eine allgemeine Mittagsruhe ist in Moers gesetzlich nicht vorgeschrieben. Beachtet werden müssen aber die im Mietvertrag oder der Hausordnung festgesetzten Ruhezeiten.



Laubbläser und Rasenmäher Erlaubt ist in Wohngebieten an Werktagen – auch samstags – die Benutzung von Laubbläsern, Grastrimmern und Freischneidern mit Umweltzeichen von 7 bis 20 Uhr, ohne Umweltzeichen von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Rasenmähen ist in Wohngebieten an Werk- und Samstagen von 7 bis 20 Uhr okay.



Hecken Die legitime Höhe nachbarlicher Anpflanzungen regele in NRW das Nachbarrechtsgesetz, so Kruse weiter. Das Gesetz besagt: Eine unmittelbar an der Grenze stehende Hecke darf als sogenannte Ersatzeinfriedung eine Höhe von 1,20 Metern nicht überschreiten. Höhere Anpflanzungen müssen einen Abstand zur Grenze einhalten, der wiederum von ihrer Größe abhängig ist. In seltenen Fällen kann sich laut Haus & Grund aus Bebauungsplänen oder einer Ortsüblichkeit im jeweiligen Quartier etwas anderes ergeben.



Zäune Auch vor der Errichtung eines Zauns sollte unbedingt mit dem Nachbar Rücksprache gehalten werden, sagt der Jurist. So könne man beliebig von der Vorgaben des Nachbarrechtsgesetzes abweichen, wenn man sich einige.



Zweige, Laub und Schatten Wenn Zweige über die Grenze wachsen, muss der Nachbar diese nach Aufforderung innerhalb einer angemessenen Frist zurückschneiden. Läuft die Frist ergebnislos ab, darf der Eigentümer selbst tätig werden und dem Nachbar die dafür entstehenden Kosten in Rechnung stellen. Voraussetzung sei jedoch, dass die Zweige den Eigentümer beeinträchtigten, sagt der Jurist. Laubfall oder auch Verschattungen müssen laut Kruse im Regelfall als natürliche Einwirkung hingenommen werden. „Sich beeinträchtigt fühlende Nachbarn sollten versuchen, sich vor einer Auseinandersetzung in Ruhe zusammenzusetzen“, rät der Fachmann. Haus & Grund in Moers berät Mitglieder und moderiere Streitgespräche ebenso wie die Moerser Schiedsleute, deren Einschalten vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung vorgeschrieben ist.