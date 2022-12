Wohnungsmarkt in Mönchengladbach Kaum Wohnraum für große Familien

Das sei der Nachfrage geschuldet, sagt Burkhard Schrammen. Der Architekt hat in Mönchengladbach unter anderen das Schillerquartier, das Beines Areal in Rheydt, die Roermonder Höfe und das Quartier am Vituspark geplant. „Grundsätzlich planen wir die Quartiersbildung mit einer guten Durchmischung von Sozial- und Altersstruktur“, sagt Schrammen. In jedem Quartier soll es Wohneinheiten für Familien, Paare und Singles allen Alters geben. „Wir planen auch für Familien mit Kindern, wissen aber im Vorfeld nicht, wie viele Familien die Wohneinheiten nachfragen und wie viele Kinder sie haben.“ Deshalb werde bei den Planungen eine offene Bauweise gewählt, die man entsprechend den Bedürfnissen der Bewohner ändern könne.