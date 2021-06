Programm der Literaturtage : Elke Heidenreich liest in Wegberg

Wegberg Die Literaturkritikerin und Autorin kommt Ende September zu den Literaturtagen nach Wegberg. Erstmals wird dann auch ein Literaturpreis ausgelobt.

Über einen prominenten Gast freuen sich die Organisatoren der Wegberger Literaturtage: Zum Auftakt des Literaturwochenendes in der Mühlenstadt liest die bekannte Literaturkritikerin und Autorin Elke Heidenreich in Klavierbegleitung im Forum Wegberg aus ihrem jüngsten Buch „Männer in Karmelhaarmänteln“. Das Programm der Wegberger Literaturtage (29. September bis 1. Oktober 2021) bietet für Bücherfreunde reichlich Abwechslung. Günter Arnolds, Buchhändler Ulrich Kirch, Peter C. Schmidt und Willy Meersmann bilden die Planungsgruppe der Wegberger Literaturtage. Eintrittskarten sind ab Mitte Juli erhältlich.

„Männer in Kamelhaarmänteln“, Lesung mit Elke Heidenreich, mit Klavierbegleitung im Wegberger Forum, Burgstraße 6: Elke Heidenreich gilt als die „Lesefrau der Nation“ und ist seit Jahrzehnten aus dem Fernseh- und Hörfunkleben nicht wegzudenken. In „Männer in Kamelhaarmänteln“, ihrem jüngsten Werk, erzählt Heidenreich „kurze Geschichten über Kleider und Mode“. Das Buch ist ein literarischer Gang durch Heidenreichs Kleiderschrank und die Etappen ihres Lebens. „Mit Kleidung sind so viele Emotionen und Erinnerungen verbunden“, sagt die Schriftstellerin. „Tatsächlich kann ich Männer in Kamelhaarmänteln nicht leiden, denn keiner trägt sie so lässig, wie mein Vater sie trug.“ Elke Heidenreich hat für „Männer in Kamelhaarmänteln“ nicht nur Erinnerungen aufgeschrieben, sondern auch in alten Tagebüchern geblättert, in Kartons gekramt und Fotos herausgesucht. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Karten sind in der Buchhandlung Kirch (auch telefonisch) und im Reisebüro Scholz erhältlich.