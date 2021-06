Corona-Pandemie in Erkelenz und der Region : So geht’s zum digitalen Impfpass

Ein Smartphone mit dem QR Code eines digitalen Impfausweises liegt zusammen mit einem Impfbuch auf dem Tisch einer Apotheke. Foto: dpa/Oliver Dietze

Erkelenzer Land Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg liegt bei 13,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Acht Neuinfektionen sind über das Wochenende hinzugekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 7-Tage-Inzidenz hat sich über das Wochenende im Kreis Heinsberg nur geringfügig verändert. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) vermeldet am Montag (Stand 14. Juni, 9 Uhr) eine Inzidenz von 13,7 pro 100.000 Einwohner. Am Freitag lag die Inzidenz bei 14,9. Seit dem 25. Februar 2020 gibt es 11.914 bestätigte Coronafälle im Kreis Heinsberg. Im Vergleich zu Freitag sind also acht weitere bestätigte Infektionen dazu gekommen. Aktuell gelten 345 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg bei 378. In den vier Städten des Nordkreises (Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg) sind aktuell 173 Menschen noch nicht genesen, davon 44 in Erkelenz, 58 in Hückelhoven, 18 in Wassenberg und 53 in Wegberg.

Das Gesundheitsministerium hat derweil weitere Informationen zur Umsetzung des digitalen Impfnachweises bekanntgegeben. Demnach sollen alle Personen, die bislang in einem Impfzentrum geimpft wurden, bis zum Ende des Monats einen QR-Code zugesendet bekommen, worüber der Impfstatus via einer App künftig nachgewiesen werden kann. Bei neu durchgeführten Impfungen werden diese Codes in Zukunft direkt vor Ort im Impfzentrum ausgegeben.

Sind die Impfungen nicht in einem der Impfzentren, sondern in Arztpraxen erfolgt, sei der QR-Code grundsätzlich über die Praxis oder über die Apotheken beziehbar. Alle weiteren Personen könnten den QR-Code in Apotheken oder bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten erhalten. Der Deutsche Apothekerverband bietet unter https://www.mein-apothekenmanager.de eine Übersicht über die Apotheken an, die sich beteiligen. So kann der Bürger ermitteln, wo in seiner Nähe eine Apotheke bei der Aktion mitmacht. Die Zugriffe auf die Seite waren am Montag zeitweise so hoch, dass sie nicht erreichbar war. Sollte es zu diesem Thema weitere Fragen geben können sich die Bürger dafür an die Nummer 0211/8555 wenden.

(mwi)