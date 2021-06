Prüfungen in Wegberg am 21. August : Trainieren für das Sportabzeichen

Prüfungen in Wegberg am 21. August

In Wegberg finden am 21. August die Sportabzeichenprüfungen statt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Immer dienstags findet im Wegberger Hans-Gisbertz-Stadion das Training für das Deutsche Sportabzeichen statt. Prüfungen am 21. August.

Schon im vergangenen Jahr hat der Stadtsportverband Wegberg im Sommer für coronakonforme Sportabzeichenprüfungen gesorgt – das soll auch im Jahr 2021 so sein, sagt Manfred Maschke, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Wegberg. „Wir bleiben am Ball“, sagt Maschke und lobt dabei vor allem das Engagement seiner Wegberger Sportvereine, die es gerade in der Phase der Pandemie alles andere als leicht haben, um den üblichen und gewohnten Vereinsbetrieb auf die Beine stellen zu können.