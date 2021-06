Das sagen die Zahlen des statistischen Landesamtes : Corona – Insolvenzwelle bleibt bislang aus

Erkelenzer Land Nach dem Ende der Insolvenz-Aussetzung hatten viele mit einer Corona-bedingten Pleitewelle von Betrieben gerechnet. Die Zahlen belegen das nicht – doch die Lage bleibt ernst.

Demnach hat es im Mai dieses Jahres am Amtsgericht 32 sogenannte IN-Verfahren gegeben. Darunter versteht man Regel-Insolvenzverfahren für alle juristischen Personen, darunter auch Selbstständige und Firmen, nicht jedoch Verbraucherinsolvenzen (Privatinsolvenzen). 2019, vor der Pandemie, waren es im selben Monat 36 gewesen. Auch im März (51 Verfahren, 2019: 46) und im April (41 Verfahren, 2019: 39) lagen die Zahlen bereits auf dem Niveau vor der Pandemie. Im vergangenen, nahezu vollständig durch die Pandemie geprägten Jahr, lag die Zahl der IN-Insolvenzen hingegen in allen Monaten ab April deutlich unter den Werten der Vorjahre.

Soforthilfe Knapp 4,5 Milliarden Euro hat das Land NRW als Soforthilfe ohne viel Bürokratie an Selbstständige und Kleinbetriebe gezahlt. Nun wird aber nachgerechnet: Wenn herauskommt, dass Betroffene zu viel erhalten haben, müssen sie das Geld bis Oktober 2022 zurückzahlen.

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen hatte daher nach der langen Schließung mit einem Anstieg der Insolvenzen im Mai gerechnet – dieser blieb allerdings bislang aus. Die nächsten Monate seien entscheidend für die wirtschaftliche Erholung der Betriebe. „Auch nach dem Re-Start bleiben für die Unternehmen Herausforderungen, wie etwa Personal zu finden oder weiterhin bestehende Auflagen zu erfüllen“, sagt Philipp Piecha, IHK-Experte für die besonders gebeutelte Gastronomie- und Tourismusbranche. Wie viele Betriebe der Corona-Pandemie letztlich wirklich zum Opfer fallen, werde man wohl erst in einigem Monaten wissen. Gerade das Thema Personal ist nach dem Re-Start für die Gastronomie-Branche ein schwieriges: Viele der Aushilfen haben sich notgedrungen andere Beschäftigungen gesucht, nicht wenige arbeiten etwa mittlerweile in Corona-Testzentren.

Maßgeblich verantwortlich dafür, dass die meisten Betriebe über Wasser geblieben sind, seien die von der Bundesregierung über viele Monate gezahlten Corona-Hilfen. „Über den harten Lockdown hat das der Branche extrem geholfen“, sagte Philipp Piecha. Die IHK fordert nun, dass die Hilfen für besonders gebeutelte Betriebe auch nach den jüngsten Lockerungen bestehen bleiben: „Das ist unsere Forderung an Bund und Länder.“ Neben Geld seien aber auch eine großzügige Genehmigungs- und Auflagenregelung der Kommunen entscheidend, um gerade der Gastronomie wieder auf die Beine zu helfen: „Da geht es etwa darum, ob man Heizpilze aufstellen darf oder wie viele Tische in der Außengastronomie platziert werden dürfen. Da sind die Gastronomen auf das Entgegenkommen der Kommunen angewiesen“, sagt Piecha.

Eine gut funktionierende Gastronomie sei schließlich auch für den ebenfalls stark gebeutelten Einzelhandel, gerade in kleineren Städten, entscheidend: „Schon vor Corona gab es den Trend, dass sich Innenstädte immer mehr in Richtung Verpflegung, Gastronomie und Aufenthalt entwickeln. Und wenn Menschen wegen der Gastronomie in die Städte kommen, profitiert davon auch der Einzelhandel“, sagt Piecha.