White-Dinner an der Xantener Südsee : Ein Picknick mit Freunden am Strand

2019 war die Premiere des White Dinner an der Xantener Südsee. Am Samstag ist das weiße Abendessen am Strand zum dritten Mal geplant. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) veranstaltet wieder ein White Dinner. Bei einem stilvollen Picknick am Strand können die Teilnehmer lachen, klönen und den Sonnenuntergang genießen. Nur den Dresscode müssen sie beachten.

Ohne François Pasquier gäbe es wahrscheinlich am Samstag kein sogenanntes White Dinner an der Xantener Südsee. Denn der Franzose soll die Tradition der weißen Abendessen in Paris begründet haben. In einem Interview berichtete er einmal, dass er Ende der 1980er Jahre mit Freunden feiern wollte. Der Garten sei aber zu klein gewesen, also habe die Familie das Picknick in einen Park in Paris verlegt. Damit sich alle besser finden konnten, hätten sie vereinbart, dass sie sich weiß kleiden.

Das Abendessen wurde ein solcher Erfolg, dass sie es im nächsten Jahr wiederholt hätten – und seitdem immer wieder, berichtete Pasquier weiter. Seit mehr als 30 Jahren gibt es das Dîner en Blanc in Paris mittlerweile, wie die Veranstalter auf ihrer Homepage schreiben. Es wurde zu einer öffentlichen Veranstaltung, die mittlerweile von weit mehr als zehntausend Menschen besucht werde, und in vielen Städten der Welt gebe es heute ebenfalls weiße Abendessen, seit einigen Jahren auch in Deutschland. Es gehe darum, Freundschaften zu pflegen, miteinander zu reden, und zwar bei einem Essen, dieses Bedürfnis gebe es weltweit, sagte Pasquier.

Info Eine Jury bewertet die Deko auf den Tischen Wettbewerb Stimmungsvolle Deko auf den Tischen wird belohnt: Eine Jury bewertet den am schönsten gedeckten Tisch. Zu gewinnen gibt es Freizeitgutscheine und Veranstaltungstickets für das Programm des Freizeitzentrums Xanten (FZX).

In Xanten findet das White Dinner an diesem Samstag, 23. Juli, schon zum dritten Mal statt. Nach dem Vorbild der französischen Dîner en Blanc sei es ein stilvolles, ungezwungenes Picknick am Südsee-Strand, bei dem die Gäste mit alten und neuen Freunden lachen, klönen und genießen könnten, erklärt der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX). Es gelte ein Dresscode: „Es wird nur weiße Kleidung gestattet, Schuhe ausgenommen, oder man läuft barfuß im Sand.“ Weiß gedeckte Tische und Bänke stünden bereit. Das Essen, die Getränke und das Geschirr brächten die Gäste aber selbst mit. Zusätzlich könnten sie auch stimmungsvolle weiße Deko, Windlichter und Blumen auf ihre Tische stellen. Dazu gebe es ein Rahmenprogramm: Für die Musik sei DJ Dominik zuständig, außerdem trete Jonny Casselly junior auf. Xantens Zirkusdirektor werde eine Auswahl aus seinem Artistik- und Feuerzauber-Programm zeigen, kündigte das FZX-Team an.

„Das wird ein stilvoller Dinner-Abend ganz in Weiß“, versprechen die Organisatoren. Die Veranstaltung wird von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert sowie von den Edeka-Kaufleuten Benny und Pascal Lurvink unterstützt. Der Eintritt zum dritten FZX-White-Dinner beträgt im Vorverkauf zehn Euro. Tickets sind online direkt auf der Webseite des Freizeitzentrums Xanten unter ­f-z-x.de und je nach Verfügbarkeit auch noch an der Abendkasse erhältlich.

Das dritte FZX-White-Dinner ist am Samstag, 23. Juli, im Naturbad Xantener Südsee. Es beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das Abendessen findet nur bei geeigneter Witterung statt.

(wer)