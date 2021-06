In der Nacht zu Donnerstag : Großes Gehöft in Wegberg brennt komplett aus

An der Harbecker Straße in Wegberg brannten in der Nacht zu Donnerstag eine Scheune und ein Wohnhaus. Foto: Uwe Heldens

Wegberg In der Nacht zu Donnerstag ist um kurz nach Mitternacht ein Feuer in einer Scheune in Wegberg ausgebrochen. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr bekämpften den Brand bis in die Morgenstunden.