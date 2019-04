Platt in Mönchengladbach : Dönekes em Kolumbarium

DAHL Der Freundeskreis Gladbacher Mundart-Autoren und die St. Kamillus Kolumbarium GmbH veranstalteten eine plattdeutsche Lesung.

„Ich bin in Neuwerk-Engelbleck geboren und wohne nun in Venn. Von da aus bin ich unterwegs, um als Mundart-Autor meine Stückskes vorzutragen“, erzählte Kurt Gietzen. Seine Erzählungen handeln von der Welt und dem lieben Gott, erinnern mit Beschreibungen von Lakritz und Brause für ein paar Pfennige an alte Zeiten und bedenken das allzu Menschliche in Gedanken an das Leben und den Tod. Bezeichnend sind ein feiner Humor mit oftmals schelmischen Pointen wie auch hin und wieder eine sachte Melancholie und Besonnenheit. Beim Flug nach Malaysia habe er einst seine Gedanken auf eine Papierserviette notiert, berichtete Gietzen, bevor er nachdenkliche Zeilen über die Schönheit der Welt und das Treiben der Menschen las. Von oben sei nicht zu sehen, ob sie sich vertragen oder streiten würden.