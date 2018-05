Mönchengladbach: Mundartabend im St. Kamillus Kolumbarium

Mönchengladbach

Das Gladbacher Platt gehört zu den Sprachen, in der selbst Beleidigungen wie Komplimente klingen. Für alle, die das live erleben wollen, bieten der Freundeskreis Gladbacher Mundartautoren und das St. Kamillus Kolumbarium an der Kamillianerstraße 40 am heutigen Dienstag, 8. Mai, um 19 Uhr, einen Mundartabend an. Unter dem Motto "Em Dahl wöd wijer Platt jekallt" treten sieben Akteure des Freundeskreises auf die Bühne und präsentieren Themen von sinnlich bis heiter. Wieder mit dabei: der Mönchengladbacher Kabarettist, Liedermacher und Autor Hotte Jungbluth. Der Eintritt ist frei.