Premiere in Mönchengladbach : Widerstand der jesidischen Frauen

Mönchengladbach In der Inszenierung „Jin Jiyan – Der Aufbruch“ setzt Regisseurin Anina Jedreyko auf Perspektivwechsel. In der Studiobühne ist das eindringliche Spiel ergänzt um Filmsequenzen und Live-Musik.

Durch das beherrschende Requisit einer Wand geht ein Riss. Er bohrt sich als Graben ein in die darauf projizierte Ansicht zerstörter Häuser in menschenleerer Region. In der Enge der Studiobühne sind die Besucher mit dem Anblick unmittelbar konfrontiert, während Musik atmosphärisch an die sicherlich auch an diesem Ort gelebte Kultur erinnert. Live-Musik und mediale Szenografie sind zwei von drei Ebenen in der Stückentwicklung der Regisseurin Anina Jendreyko. Für die Aufführung „Jin Jiyan – Der Aufbruch“ verarbeitete sie Recherchen in Shengal und Südkurdistan. Mit Elementen des dokumentarischen Theaters lässt sie Erinnerungen Betroffener rekapitulieren. Erzählt wird von Gewalt, Verschleppung, Flucht und der Religion der Jesiden. Emotionale Monologe und Szenen ergänzen die Darstellung vom Leben insbesondere der Frauen im Nord-Irak. Beteiligt sind Ensemblemitglieder des Theaters wie auch jesidische und kurdische Künstler.