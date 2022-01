Mehr Geld bei 450-Euro-Jobs : Wieder weniger Minijobber in Gladbach

Mönchengladbach Vor allem in der Gastronomie gibt es deutlich weniger Menschen mit kleineren Jobs. Sie sollen zwar ab 2022 mehr Geld verdienen können, aber trotzdem warnen Gewerkschaften.

Menschen mit einem 450-Euro-Job gehören in Mönchengladbach zu den Verlierern der Corona-Pandemie. Ihre Stelle ist leicht zu kündigen, viele haben infolgedessen ihre Beschäftigung verloren. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Mönchengladbach unter Berufung auf Zahlen der Agentur für Arbeit mitteilt, ist die Zahl der Minijobber in der Stadt von März 2020 bis März 2021 auf 23.661 zurückgegangen. Das war ein Rückgang um 6,2 Prozent, im März 2020 (also gerade zu Beginn der Pandemie) hatte die Arbeitsagentur noch 25.661 Minijobs in der Stadt registriert. Allein im Gastgewerbe habe es nach DGB-Angaben in diesem Zeitraum einen Rückgang um 9,4 Prozent gegeben. Dabei seien es vor allem Frauen, die in 450-Euro-Jobs tätig sind. 13.705 Minijobber sind demnach weiblich, nur 9.956 Männer gehen einer solchen geringfügigen Beschäftigung nach.