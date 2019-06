Krankenhaus Bethesda in Mönchengladbach : Unterwegs auf dem Gallenweg – mit Geschick und neuem Gerät

Mönchengladbach Mit einer Spende hat die Schaffrath Stiftung dazu beigetragen, dass sich das Bethesda-Krankenhaus ein neues Endoskop anschaffen konnte.

Schon mal versucht, einen VW Bus in eine winzige Parklücke zu manövrieren, ohne dabei nach vorne durch die Windschutzscheibe gucken zu können? Klingt schwierig. Noch kniffliger sieht aber aus, was Johannes Großmann, Chefarzt der Allgemeinen Inneren Medizin, mit dem neuen Endoskopie-Gerät des Bethesda-Krankenhauses vorführt. Über einen langen schwarzen Schlauch führt er eine Kamera zuerst in eine undurchsichtige Plastikflasche ein und bugsiert die Spitze in einen Strohhalm, der in der Flasche versteckt ist. Die kleine Demonstration gibt eine Ahnung davon, mit wie viel Fingerspitzengefühl Großmann und seine Kollegen manövrieren müssen, wenn sie mit dem Endoskop im menschlichen Körper unterwegs sind und die Gallenwege von Patienten erkunden. Das tun sie etwa 200 Mal pro Jahr – und dank des neuen Endoskops mit deutlich besserer Technik. Ermöglicht hat den Kauf des rund 30.000 Euro teuren Geräts die Schaffrath-Stiftung. Sie hat 14.500 Euro beigesteuert.