Medizin in Mönchengladbach : G-Eye hilft Darmpolypen aufzuspüren

Prof. Ullrich Graeven arbeitet mit dem G-Eye. Foto: Kliniken Maria Hilf

Mönchengladbach Ein neues Gerät soll in den Kliniken Maria Hilf Auslöser von Darmkrebs in Falten des Organs erkennen, in denen sie leicht übersehen werden.