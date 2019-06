Aktionstag in Mönchengladbach : Inkontinenz ist kein Grund zur Scham

Aktionstag in Mönchengladbach

Gladbach Beim Weltkontinenztag auf dem Kapuzinerplatz nutzten viele Besucher die Chance, sich über ein Tabuthema zu informieren.

Die begehbare Blase, die das Kontinenzzentrum der Kliniken Maria Hilf auf dem Kapuzinerplatz aufgestellt hatte, war besonders umlagert. Die Besucher ließen sich an dem Riesenmodell Funktion und Fehlfunktion des Organs erklären. Die Schutzschicht im Inneren konnte genauso gezeigt werden wie die Mündung der Harnleiter und der Beginn der Harnröhre. Aber viele nutzten den geschützten Raum innerhalb des Modells auch zum Gespräch mit den Experten vor Ort. Denn so gerne redet niemand in der Öffentlichkeit über das Thema Inkontinenz, das immer noch ein großes Tabuthema ist. Dabei leiden viele und keineswegs nur alte Menschen unter Blasen- oder Darmschwäche. „Bei den 40- bis 50jährigen sind 25 Prozent von Formen der Inkontinenz betroffen“, sagt Prof. Ralf Dürselen vom Krankenhaus Neuwerk, das ebenfalls auf dem Kapuzinerplatz vertreten war. „Bei den Über-80-Jährigen sind es sogar 40 Prozent.“