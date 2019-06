Verfahren in Mönchengladbach : Prozess um Messerattacke: Angeklagter schuldfähig

Verfahren in Mönchengladbach

Mönchengladbach Im Verfahren wegen versuchten Totschlags sagte jetzt eine Gutachterin aus zum Drogenkonsum und Persönlichkeit des 41-Jährigen.

„Es bleiben viele Fragen offen, ich kann aber keine Einschränkung der Schuldfähigkeit erkennen“, mit diesen Worten schloss die psychiatrische Sachverständige ihr Gutachten. Ihre Anamnese bezieht sich auf einen heute 41-Jährigen, der im Jahr 2012 eine Frau in ihrer Wohnung überfallen, sie gewürgt und mit einem Messer verletzt haben soll. Damals konnte der Angreifer unerkannt vom Tatort fliehen und erst später auf Grund eines DNA-Treffers identifiziert werden.

Beim Besuch des gebürtigen Vierseners in der JVA haben sie ihn vordergründig kooperativ und freundlich erlebt. Er habe jedoch nur oberflächliche Antworten gegeben, habe gereizt gewirkt, sei oft abgeschweift, sein Verhalten habe überzogen gewirkt. Laut Gutachten zeige der Mann narzisstische Züge sowie ein Dominanz- und Kontrollverhalten. Einen Tag nach der Tat im Jahr 2012 hatte sich der Angeklagte in eine Klinik einweisen lassen. Bei der Aufnahme habe er angegeben, er sei besorgt über sein Verhalten im Rauschzustand und habe das Gefühl, etwas unternehmen zu müssen, da er als Familienvater Verantwortung trage. In Arztbriefen dokumentiert sei eine Amphetaminabhängigkeit, jedoch keine körperlichen oder neurologischen Befunde. Zu seinem Amphetaminkonsum befragt, habe der Mann angegeben, seit etwa 12 Jahren zu konsumieren. Da er Selbstmordgedanken gehegt habe, sei er zunächst auf eine geschützte Station gekommen.