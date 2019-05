Serie Was macht eigentlich? : Einfach anpacken statt zu reden

Info

Privat Geboren am 24. März 1935 in „M. Gladbach“ als Sohn des Schlossers Karl Heilmann. Aufgewachsen in Rheydt-Bonnenbroich. Ausbildung: Volksschulen Dohler- und Wilhelm-Strauß-Straße, Schlosserlehre bei der Maschinenfabrik Jennes an der Königstraße, kaufmännische Fortbildung in der Volkshochschule. Verheiratet mit der Sparkassen-Angestellten Brigitte Hünseler seit 1963. Zwei Kinder, Jörg (51) und Andrea (56), vier Enkelkinder.

Vereine CVJM Rheydt 1946 bis 1951 (Turnen). Rheydter Turnverein 1847 seit 1951 (aktiv Handball und Leichtathletik bis 1971), verschiedene Ehrenämter bis heute, u. a. 36 Jahre Schatzmeister 1979 bis 2017. Lehrbeauftragter des Stadtsportbundes 1991 bis 2006.

Auszeichnungen u. a. Goldene Ehrennadel des Stadtsportbundes, Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes, Ehrennadel der Stadt Mönchengladbach.