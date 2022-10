Schwerer Unfall in Mönchengladbach : Radfahrer nach Auto-Kollision in Klinik geflogen

Mönchengladbach Der Verunglückte schwebte zunächst in Lebensgefahr. Im Krankenhaus wurde sein Zustand stabilisiert.

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung An der Neuen Niers/Grunewaldstraße im Stadtteil Flughafen hat sich am Dienstag, 4. Oktober, gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 24-jähriger Fahrradfahrer und ein 31-jähriger Autofahrer zusammengestoßen sind. Wie die Polizei mitteilte, hat der 24-Jährige dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber vom Unfallort in eine Spezialklinik geflogen.